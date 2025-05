Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in Rot

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent leichter bei 19 186,96 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,42 Prozent auf 18 937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 19 211,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19 227,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 937,42 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 16 286,45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2025, einen Stand von 20 056,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16 685,97 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 0,487 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 12,78 Prozent auf 3,97 USD), OraSure Technologies (+ 8,85 Prozent auf 2,65 USD), Geron (+ 8,27 Prozent auf 1,38 USD), Nissan Motor (+ 5,93 Prozent auf 2,50 USD) und TransAct Technologies (+ 5,32 Prozent auf 3,96 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Neogen (-4,69 Prozent auf 6,30 USD), Century Casinos (-4,68 Prozent auf 1,73 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,57 Prozent auf 3,13 USD), Lifecore Biomedical (-3,99 Prozent auf 6,62 USD) und American Eagle Outfitters (-3,92 Prozent auf 11,88 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 589 503 Aktien gehandelt. Mit 3,010 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,96 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at