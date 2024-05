Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 16 333,16 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,056 Prozent fester bei 16 358,34 Punkten, nach 16 349,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16 384,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 331,07 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 16 248,52 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 07.02.2024, einen Stand von 15 756,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 12 235,41 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,61 Prozent aufwärts. 16 538,86 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit ADTRAN (+ 12,31 Prozent auf 5,29 USD), Gladstone Commercial (+ 7,76 Prozent auf 14,66 USD), Ultra Clean (+ 6,17 Prozent auf 45,61 USD), Henry Schein (+ 5,76 Prozent auf 72,48 USD) und SMC (+ 3,05 Prozent auf 85 190,00 JPY). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil TransAct Technologies (-23,88 Prozent auf 3,92 USD), Commercial Vehicle Group (-16,45 Prozent auf 5,03 USD), inTest (-13,52 Prozent auf 10,11 USD), Ceragon Networks (-11,75 Prozent auf 2,78 USD) und Methode Electronics (-5,25 Prozent auf 11,90 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 144 449 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,23 Prozent bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

Redaktion finanzen.at