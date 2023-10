Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

Der NASDAQ Composite notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,29 Prozent leichter bei 12 969,92 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,761 Prozent auf 13 039,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 139,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 12 931,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 042,52 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,302 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13 271,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14 144,56 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 25.10.2022, mit 11 199,12 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 24,87 Prozent zu. Bei 14 446,55 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 265,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dassault Systèmes (+ 7,46 Prozent auf 39,71 USD), Lifetime Brands (+ 5,38 Prozent auf 5,29 USD), Schnitzer Steel Industries (+ 4,94 Prozent auf 25,47 USD), Capitol Federal Financial (+ 3,54 Prozent auf 4,39 USD) und Microsoft (+ 3,50 Prozent auf 342,10 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen USANA Health Sciences (-18,94 Prozent auf 44,93 USD), 3D Systems (-16,55 Prozent auf 3,68 USD), Alphabet C (ex Google) (-9,06 Prozent auf 127,43 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-9,04 Prozent auf 19,73 USD) und Alphabet A (ex Google) (-8,97 Prozent auf 126,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 016 895 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,552 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,53 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 50,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

