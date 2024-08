Minuszeichen in Wien: ATX fällt zum Start

Am Freitag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,14 Prozent schwächer bei 3 603,17 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 118,439 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,062 Prozent schwächer bei 3 642,34 Punkten in den Handel, nach 3 644,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 601,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 645,88 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 1,86 Prozent zurück. Der ATX wies vor einem Monat, am 02.07.2024, einen Stand von 3 660,10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der ATX noch bei 3 590,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, bewegte sich der ATX bei 3 181,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,60 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 0,52 Prozent auf 29,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,22 Prozent auf 18,54 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 27,60 EUR), Verbund (-0,13 Prozent auf 74,55 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,14 Prozent auf 36,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-3,12 Prozent auf 31,08 EUR), Raiffeisen (-2,37 Prozent auf 17,30 EUR), Andritz (-2,25 Prozent auf 56,60 EUR), BAWAG (-2,03 Prozent auf 65,10 EUR) und DO (-1,42 Prozent auf 152,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 113 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,02 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at