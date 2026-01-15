Minuszeichen in Wien: ATX in Rot

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 5 430,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,184 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 5 432,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 431,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 398,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 445,21 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,495 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 5 171,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 675,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 726,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,47 Prozent nach oben. Bei 5 449,93 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 343,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,37 Prozent auf 33,75 EUR), CA Immobilien (+ 3,13 Prozent auf 25,08 EUR), Vienna Insurance (+ 2,81 Prozent auf 65,90 EUR), Lenzing (+ 2,60 Prozent auf 25,65 EUR) und CPI Europe (+ 1,08 Prozent auf 15,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-2,62 Prozent auf 204,50 EUR), Wienerberger (-1,48 Prozent auf 29,28 EUR), Raiffeisen (-1,45 Prozent auf 36,62 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 49,18 EUR) und Erste Group Bank (-0,48 Prozent auf 103,80 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 435 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

