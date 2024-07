Minuszeichen in Wien: ATX sackt ab

Am Montag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,21 Prozent tiefer bei 3 698,51 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 119,487 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent schwächer bei 3 705,95 Punkten, nach 3 706,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 705,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 690,75 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 534,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 539,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der ATX auf 3 161,21 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,40 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 0,55 Prozent auf 32,66 EUR), OMV (+ 0,30 Prozent auf 39,72 EUR), Telekom Austria (+ 0,23 Prozent auf 8,65 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,19 Prozent auf 26,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,16 Prozent auf 30,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-1,52 Prozent auf 20,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,46 Prozent auf 108,00 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 33,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,22 Prozent auf 36,30 EUR) und Raiffeisen (-1,20 Prozent auf 17,23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 949 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,786 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,59 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at