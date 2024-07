Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI mittags

Am Freitag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,59 Prozent auf 1 961,95 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,214 Prozent auf 1 969,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 973,60 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 958,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 969,38 Punkten lag.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,78 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wurde der SLI mit 1 949,78 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor drei Monaten, am 19.04.2024, bei 1 839,71 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 19.07.2023, einen Stand von 1 755,97 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 11,25 Prozent zu Buche. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 0,73 Prozent auf 34,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 48,47 CHF), Givaudan (+ 0,31 Prozent auf 4 240,00 CHF), Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 532,00 CHF) und Alcon (+ 0,13 Prozent auf 79,66 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lonza (-2,98 Prozent auf 502,20 CHF), Swatch (I) (-2,39 Prozent auf 175,65 CHF), Schindler (-2,27 Prozent auf 223,60 CHF), ams (-2,11 Prozent auf 1,26 CHF) und Sonova (-1,92 Prozent auf 260,40 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 116 563 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 250,440 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,42 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at