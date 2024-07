Minuszeichen in Zürich: SLI nachmittags schwächer

In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,14 Prozent auf 1 981,32 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,274 Prozent auf 1 989,50 Punkte an der Kurstafel, nach 1 984,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 973,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 987,71 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,811 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 17.06.2024, bei 1 940,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, notierte der SLI bei 1 838,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wurde der SLI mit 1 737,42 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 12,35 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 6,76 Prozent auf 276,40 CHF), Swatch (I) (+ 2,41 Prozent auf 174,50 CHF), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 92,82 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 526,50 CHF) und Sika (-0,15 Prozent auf 262,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-4,12 Prozent auf 1,27 CHF), VAT (-3,98 Prozent auf 506,60 CHF), Logitech (-2,73 Prozent auf 79,90 CHF), Julius Bär (-2,27 Prozent auf 50,86 CHF) und Sonova (-1,77 Prozent auf 266,40 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die Roche-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 516 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 245,815 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

