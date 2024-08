Minuszeichen in Zürich: SLI verliert zum Handelsende

So performte der SLI am Montag letztendlich.

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 2,74 Prozent schwächer bei 1 866,90 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 3,11 Prozent auf 1 859,89 Punkte an der Kurstafel, nach 1 919,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 874,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 843,46 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 953,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 847,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der SLI mit 1 759,59 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,86 Prozent nach oben. 2 009,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 0,75 Prozent auf 391,30 CHF), Swatch (I) (-0,23 Prozent auf 176,95 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 72,50 CHF), Julius Bär (-1,24 Prozent auf 46,15 CHF) und UBS (-1,28 Prozent auf 23,82 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-5,41 Prozent auf 34,94 CHF), ams (-4,30 Prozent auf 1,06 CHF), Lindt (-4,22 Prozent auf 10 900,00 CHF), Swiss Re (-4,15 Prozent auf 99,30 CHF) und Roche (-3,95 Prozent auf 270,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 14 402 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 247,478 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,06 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at