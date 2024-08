Minuszeichen in Zürich: SMI liegt nachmittags im Minus

Am Freitag verbucht der SMI um 15:41 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 2,74 Prozent auf 11 979,39 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,457 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 2,01 Prozent auf 12 069,38 Punkte an der Kurstafel, nach 12 317,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 935,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 109,93 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 2,54 Prozent zurück. Der SMI stand vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 12 011,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der SMI noch bei 11 209,63 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 11 212,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,24 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 90,28 CHF), Roche (-0,91 Prozent auf 283,20 CHF), Swisscom (-1,02 Prozent auf 532,50 CHF), Novartis (-1,16 Prozent auf 97,44 CHF) und Givaudan (-2,18 Prozent auf 4 213,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-7,79 Prozent auf 44,98 CHF), UBS (-7,54 Prozent auf 24,65 CHF), Partners Group (-6,21 Prozent auf 1 111,00 CHF), Logitech (-6,01 Prozent auf 74,42 CHF) und Holcim (-5,93 Prozent auf 77,36 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 7 657 148 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 243,327 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

