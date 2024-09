Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt nachmittags

Der SPI zeigt sich am dritten Tag der Woche leichter.

Um 15:42 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,39 Prozent auf 15 959,59 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,147 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,030 Prozent auf 16 017,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 021,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 899,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 031,87 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,188 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 203,15 Punkten gehandelt. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bei 16 007,00 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 18.09.2023, einen Wert von 14 551,01 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 9,54 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Curatis (+ 12,90 Prozent auf 14,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 8,42 Prozent auf 3,09 CHF), ams (+ 6,97 Prozent auf 0,91 CHF), Relief Therapeutics (+ 6,25 Prozent auf 2,21 CHF) und Schlatter Industries (+ 4,95 Prozent auf 21,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil HOCHDORF (-12,50 Prozent auf 1,40 CHF), Meyer Burger Technology (-10,05 Prozent auf 1,73 CHF), Addex Therapeutics (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF), Molecular Partners (-5,44 Prozent auf 4,09 CHF) und Edisun Power Europe (-5,36 Prozent auf 53,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 371 779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 240,716 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,06 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

