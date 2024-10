Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start im Minus

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 16 377,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 16 368,85 Punkte an der Kurstafel, nach 16 394,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 383,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 368,85 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 893,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SPI mit 16 153,95 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der SPI bei 13 568,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 12,41 Prozent zu Buche. Bei 16 557,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 29,55 Prozent auf 6,84 CHF), Molecular Partners (+ 9,10 Prozent auf 4,86 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,58 Prozent auf 0,08 CHF), DocMorris (+ 2,40 Prozent auf 32,38 CHF) und Meier Tobler (+ 2,09 Prozent auf 29,30 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen HOCHDORF (-16,39 Prozent auf 0,50 CHF), SHL Telemedicine (-8,10 Prozent auf 2,27 CHF), Evolva (-7,95 Prozent auf 0,81 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,07 Prozent auf 0,10 CHF) und ARYZTA (-4,45 Prozent auf 1,61 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. 898 691 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 254,287 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at