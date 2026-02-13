Miris: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Miris stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Miris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,28 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,140 SEK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 3,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 40,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Miris 5,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,830 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -25,040 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Miris hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,47 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,55 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

