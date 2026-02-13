|
13.02.2026 06:31:29
Miris: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Miris stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Miris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,28 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,140 SEK je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 3,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 40,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Miris 5,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,830 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -25,040 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Miris hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,47 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,55 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.