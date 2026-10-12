Turk Hava Yollari AO Aktie

Turk Hava Yollari AO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908558 / ISIN: TRATHYAO91M5

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12.10.2026 07:00:06

Misery, thy name is pulled IPO

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