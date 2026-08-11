MISTRAS Group Aktie
WKN DE: A0Q9U5 / ISIN: US60649T1079
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11.08.2026 05:45:06
MISTRAS Group Inc. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - MISTRAS Group Inc. (MG) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $7.58 million, or $0.23 per share. This compares with $3.02 million, or $0.10 per share, last year.
Excluding items, MISTRAS Group Inc. reported adjusted earnings of $9.08 million or $0.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $193.13 million from $185.40 million last year.
MISTRAS Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.58 Mln. vs. $3.02 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.10 last year. -Revenue: $193.13 Mln vs. $185.40 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 740.0 M To $ 755.0 M
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