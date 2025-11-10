Mitsubishi Estate Aktie

Mitsubishi Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HMDZ / ISIN: US6067832070

10.11.2025 09:00:01

Mitsubishi Estate Issues FY25 Guidance

(RTTNews) - Mitsubishi Estate Co. announced, for fiscal 2025, the company expects profit to owners of parent of 195.0 billion yen, profit per share of 160.16 yen, and operating revenue of 1.85 trillion yen.

For the first half period, the company's bottom line came in at 58.07 billion yen, or 47.03 yen per share. This is compared with 50.02 billion yen, or 39.70 yen per share, last year. Revenue rose 15.9% to 743.20 billion yen from 641.06 billion yen, last year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Aktien in diesem Artikel

Mitsubishi Estate Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shs 21,05 -5,86% Mitsubishi Estate Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shs

