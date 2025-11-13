Mitsui Mining Smelting: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mitsui Mining Smelting stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,19 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,32 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at