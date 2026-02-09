|
09.02.2026 06:31:29
MITSUI-SOKO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MITSUI-SOKO hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MITSUI-SOKO 0,140 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat MITSUI-SOKO 511,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 481,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!