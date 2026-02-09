MITSUI-SOKO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MITSUI-SOKO hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MITSUI-SOKO 0,140 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat MITSUI-SOKO 511,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 481,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at