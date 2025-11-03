Mitsui Sugar präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsui Sugar präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 66,26 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 80,12 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 43,49 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at