Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,06 Prozent auf 4 912,71 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,200 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,039 Prozent schwächer bei 4 913,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 915,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 909,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 915,94 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 064,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 007,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 362,38 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,86 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0,56 Prozent auf 13,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,43 Prozent auf 63,79 EUR), Stellantis (+ 0,41 Prozent auf 19,11 EUR), Allianz (+ 0,35 Prozent auf 257,90 EUR) und Enel (+ 0,11 Prozent auf 6,45 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-1,33 Prozent auf 35,51 EUR), Sanofi (-0,67 Prozent auf 87,87 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,51 Prozent auf 706,50 EUR), Bayer (-0,46 Prozent auf 26,02 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,44 Prozent auf 3,41 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 208 987 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 381,383 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at