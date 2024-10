Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,14 Prozent schwächer bei 4 445,29 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,189 Prozent schwächer bei 4 443,20 Punkten, nach 4 451,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 461,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 428,13 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,782 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wies der STOXX 50 4 401,94 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 473,80 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 23.10.2023, einen Stand von 3 818,02 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,63 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 1,98 Prozent auf 277,60 CHF), SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 218,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,61 Prozent auf 57,73 EUR), National Grid (+ 0,35 Prozent auf 10,09 GBP) und AstraZeneca (+ 0,31 Prozent auf 119,01 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Unilever (-2,27 Prozent auf 46,51 GBP), Glencore (-1,72 Prozent auf 4,01 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 48,53 CHF), Rio Tinto (-1,08 Prozent auf 49,47 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,86 Prozent auf 104,30 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 033 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 473,956 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

