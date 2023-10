Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,16 Prozent schwächer bei 3 845,92 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,218 Prozent tiefer bei 3 843,84 Punkten, nach 3 852,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 833,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 846,36 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 2,05 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 967,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 988,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 447,07 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,35 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 1,34 Prozent auf 27,97 GBP), National Grid (+ 1,07 Prozent auf 9,42 GBP), Diageo (+ 0,56 Prozent auf 30,33 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 369,00 EUR) und Bayer (+ 0,38 Prozent auf 44,05 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Novartis (-3,59 Prozent auf 88,64 CHF), UBS (-1,59 Prozent auf 21,63 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,52 Prozent auf 63,94 EUR), Glencore (-0,80 Prozent auf 4,50 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,80 Prozent auf 32,39 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 859 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 357,028 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at