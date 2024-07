Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker

Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,98 Prozent höher bei 4 517,27 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,108 Prozent leichter bei 4 468,48 Punkten in den Handel, nach 4 473,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 468,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 517,56 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,105 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 558,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 381,84 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 865,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 10,39 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 1,80 Prozent auf 176,38 EUR), Roche (+ 1,80 Prozent auf 249,00 CHF), Reckitt Benckiser (+ 1,74 Prozent auf 43,21 GBP), UBS (+ 1,62 Prozent auf 27,55 CHF) und Enel (+ 1,35 Prozent auf 6,72 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-1,20 Prozent auf 43,68 EUR), GSK (-0,33 Prozent auf 15,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,04 Prozent auf 28,33 GBP), RELX (+ 0,00 Prozent auf 35,95 GBP) und BP (+ 0,09 Prozent auf 4,55 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 29 264 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 582,493 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

