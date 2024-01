Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX steigt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch springt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,10 Prozent auf 26 123,81 Punkte an. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 245,536 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,839 Prozent auf 26 055,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25 839,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26 156,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 050,24 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der MDAX-Kurs bei 26 943,60 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 24.10.2023, einen Wert von 24 423,49 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.01.2023, den Stand von 28 567,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 2,66 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 4,50 Prozent auf 13,36 EUR), Nordex (+ 3,94 Prozent auf 9,88 EUR), Aroundtown SA (+ 3,57 Prozent auf 2,06 EUR), Delivery Hero (+ 3,52 Prozent auf 23,66 EUR) und JENOPTIK (+ 3,41 Prozent auf 28,54 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-2,17 Prozent auf 90,20 EUR), KRONES (-0,60 Prozent auf 116,10 EUR), RATIONAL (-0,48 Prozent auf 732,50 EUR), Telefonica Deutschland (-0,42 Prozent auf 2,35 EUR) und freenet (-0,23 Prozent auf 26,26 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 347 156 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,134 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

