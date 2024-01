Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels steigen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent höher bei 14 969,65 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,135 Prozent fester bei 14 877,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 857,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 14 842,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 998,20 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Stand von 14 403,97 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 13 562,84 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 10.01.2023, den Wert von 10 742,63 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Taylor Devices (+ 18,38 Prozent auf 27,83 USD), WD-40 (+ 15,21 Prozent auf 272,59 USD), Lifetime Brands (+ 10,91 Prozent auf 7,32 USD), Intuitive Surgical (+ 10,25 Prozent auf 364,45 USD) und Cutera (+ 8,13 Prozent auf 4,79 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Allscripts Healthcare Solutions (-12,36 Prozent auf 9,43 USD), VOXX International A (-12,35 Prozent auf 9,51 USD), Emmis Communications A (-9,00 Prozent auf 4,55 USD), Forward Air (-8,77 Prozent auf 57,82 USD) und Agenus (-7,32 Prozent auf 0,71 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 987 806 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,639 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,54 erwartet. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 44,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at