Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent höher bei 13 583,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 13 619,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13 562,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13 671,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 549,29 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,93 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 11.09.2023, einen Stand von 13 917,89 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 13 760,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 10 426,19 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 30,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 265,04 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell VOXX International A (+ 20,86 Prozent auf 9,42 USD), QC (+ 15,70 Prozent auf 0,70 USD), American Bio Medica (+ 12,50 Prozent auf 0,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 9,23 Prozent auf 0,14 USD) und CRESUD (+ 8,21 Prozent auf 7,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Cutera (-14,02 Prozent auf 4,11 USD), Cerus (-8,48 Prozent auf 1,30 USD), DexCom (-7,22 Prozent auf 79,06 USD), Neogen (-7,16 Prozent auf 14,91 USD) und ImmunoGen (-5,76 Prozent auf 13,75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 802 378 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,637 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die New York Community Bancorp-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

