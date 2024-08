Mittwochshandel in Zürich: SLI mittags mit Gewinnen

Der SLI notiert am Mittag im Plus.

Am Mittwoch steigt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 2,40 Prozent auf 1 906,07 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,787 Prozent auf 1 876,01 Punkte an der Kurstafel, nach 1 861,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 1 906,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 875,69 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der SLI 1 953,39 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 882,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, wies der SLI einen Wert von 1 759,73 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,08 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 4,53 Prozent auf 36,22 CHF), Sika (+ 4,33 Prozent auf 250,60 CHF), VAT (+ 3,87 Prozent auf 408,00 CHF), Holcim (+ 3,78 Prozent auf 76,30 CHF) und UBS (+ 3,65 Prozent auf 24,69 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Temenos (+ 0,45 Prozent auf 55,40 CHF), Nestlé (+ 0,66 Prozent auf 88,10 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 519,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,13 Prozent auf 178,50 CHF) und ams (+ 1,42 Prozent auf 1,04 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 720 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 239,905 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,04 zu Buche schlagen. Mit 6,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

