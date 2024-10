Mittwochshandel in Zürich: So performt der SMI aktuell

Heute agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,15 Prozent auf 12 028,82 Punkte zu. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,418 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,130 Prozent leichter bei 11 995,33 Punkten, nach 12 010,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 12 041,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 988,06 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,040 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 09.09.2024, den Wert von 11 980,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 037,36 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2023, einen Stand von 10 822,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,69 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 1,63 Prozent auf 536,80 CHF), Novartis (+ 0,91 Prozent auf 98,47 CHF), Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 1 270,50 CHF), Holcim (+ 0,29 Prozent auf 83,20 CHF) und Roche (+ 0,19 Prozent auf 263,90 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,02 Prozent auf 223,50 CHF), Sonova (-0,82 Prozent auf 315,10 CHF), Logitech (-0,66 Prozent auf 72,72 CHF), Geberit (-0,60 Prozent auf 527,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,51 Prozent auf 505,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 664 953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 228,671 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,53 zu Buche schlagen. Mit 5,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at