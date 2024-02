Mittwochshandel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Der SPI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent auf 14 647,25 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,934 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,042 Prozent auf 14 587,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 581,33 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 587,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 670,53 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,571 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 14 631,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, betrug der SPI-Kurs 14 097,54 Punkte. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.02.2023, einen Stand von 14 477,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,531 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Kinarus (+ 15,38 Prozent auf 0,01 CHF), ASMALLWORLD (+ 13,97 Prozent auf 1,55 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,46 Prozent auf 5,90 CHF), ObsEva (+ 6,84 Prozent auf 0,06 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 4,60 Prozent auf 10,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Arundel (-40,00 Prozent auf 0,12 CHF), Spexis (-15,87 Prozent auf 0,18 CHF), ams (-4,13 Prozent auf 2,13 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,78 Prozent auf 8,40 CHF) und Evolva (-2,70 Prozent auf 0,65 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der Kinarus-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 24 946 356 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 266,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet mit 4,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

