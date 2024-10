Mittwochshandel in Zürich: SPI letztendlich in der Verlustzone

So performte der SPI am Mittwoch letztendlich.

Am Mittwoch fiel der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,28 Prozent auf 16 224,72 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,202 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,492 Prozent schwächer bei 16 190,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 270,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 199,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 252,86 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,149 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, stand der SPI bei 15 957,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, stand der SPI noch bei 16 283,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, lag der SPI noch bei 14 235,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,36 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Groupe Minoteries SA (+ 5,31 Prozent auf 238,00 CHF), Orascom Development (+ 5,26 Prozent auf 4,20 CHF), Evolva (+ 3,85 Prozent auf 0,81 CHF), Xlife Sciences (+ 3,77 Prozent auf 27,50 CHF) und Autoneum (+ 3,69 Prozent auf 118,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Tecan (N) (-14,54 Prozent auf 228,00 CHF), Sulzer (-7,55 Prozent auf 132,20 CHF), lastminutecom (-5,29 Prozent auf 17,90 CHF), Relief Therapeutics (-4,56 Prozent auf 5,44 CHF) und VAT (-4,28 Prozent auf 371,50 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 993 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 250,313 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at