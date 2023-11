Mittwochshandel in Zürich: SPI mittags mit grünem Vorzeichen

Für den SPI geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent auf 14 142,55 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,820 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,229 Prozent höher bei 14 129,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 097,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 14 183,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 114,35 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 14 240,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der SPI einen Stand von 14 495,22 Punkten auf. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bei 14 123,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 0,699 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 451,76 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Talenthouse (+ 17,65 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 10,87 Prozent auf 0,05 CHF), Evolva (+ 9,72 Prozent auf 3,50 CHF), GAM (+ 7,14 Prozent auf 0,45 CHF) und Idorsia (+ 6,09 Prozent auf 2,26 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (-24,50 Prozent auf 0,03 CHF), Kudelski (-13,15 Prozent auf 1,26 CHF), Alcon (-4,72 Prozent auf 63,80 CHF) und Medartis (-3,90 Prozent auf 71,50 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 11 232 726 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,164 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. OC Oerlikon-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,51 Prozent gelockt.

