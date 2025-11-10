|
Miwon Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Miwon Chemicals hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3990,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2798,00 KRW erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 72,82 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Miwon Chemicals 64,39 Milliarden KRW umgesetzt.
