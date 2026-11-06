06.11.2026 19:11:52

MJ Gleeson Report Improved Home Sales

(RTTNews) - On Friday, MJ Gleeson (GLE.L) reported in its trading update ahead of the annual general meeting that home sales improved after a weak summer but remained subdued.

Net reservations averaged 0.53 per site per week in the eight weeks to November 1, 2026, compared with 0.52 a year earlier.

The company expects the new Your First Home scheme to support first-time buyers, but its early announcement may delay purchases and increase cancellations.

Gleeson anticipates a weaker first half, with the second-half recovery depending on the scheme's timely implementation.

On the LSE, the shares closed Friday's trading 2.35 percent down at $270.00.

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