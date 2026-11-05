Mobix Labs Aktie

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WKN DE: A3EEHH / ISIN: US60743G1004

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05.11.2026 22:16:38

Mobix Labs Secures Six-Figure Production Orders

(RTTNews) - On Thursday, Mobix Labs (MOBX), a U.S.-based aerospace and defense electronics provider, received new six-figure production orders from a major global supplier.

The orders are for advanced engine-system components used in multiple U.S. fighter jets and wide-body commercial aircraft.

The orders strengthen Mobix Labs' role in aircraft engine systems, with its custom connectors protecting sensitive electronics from electromagnetic interference.

They build on the company's growing defense business, including recent F-16 orders and a roughly 500% increase in F-22 orders. Its aerospace products also support the F-35 Lightning II and F/A-18 Super Hornet.

On the Nasdaq, the shares were trading 5.41 percent down at $0.5770.

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