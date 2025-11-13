MODEC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MODEC hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 216,78 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 102,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 166,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 188,38 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at