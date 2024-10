Moderna-Aktie verlustreich: Cathie Woods ARK Invest wirft Moderna-Aktien aus den ETFs

• ARK ETFs trennen sich von Moderna-Aktien• Moderna belastet Performance• Aktie in diesem Jahr mit deutlichem Wertverlust

ARK verkauft Moderna-Aktien

Am Mittwoch stießen der ARK Innovation ETF (ARKK) 35.103 Aktien und der ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) 11.083 Aktien von Moderna ab, wie einer Handelsmeldung von ARK Invest zu entnehmen ist. In Summe veräußerten ARKs ETFs am Mittwoch also 46.186 Moderna-Aktien.

Am Donnerstag folgten, wie einer weiteren Handelsmeldung zu entnehmen ist, weitere Verkäufe. So trennte sich der ARK Innovation ETF von 15.238 weiteren Anteilsscheinen, während ARK Genomic Revolution ETF 4.306 Aktien verkaufte - in Summer also 19.544 Aktien.

Allein an diesen zwei Tagen trennte sich Cathie Woods Investmentvehikel also von 65.730 Moderna-Aktien.

Moderna belastet Performance von ARK Genomic Revolution ETF

Dies könnte eine Reaktion darauf sein, dass Aktien von Moderna unter anderem die Performance von ARKs Genomic Revolution ETF im letzten Quartal belastet haben. In seinem Bericht zum dritten Quartal verwies ARK Invest darauf, dass Moderna zu den größten Verlustbringern des ETFs gehörte, nachdem das Unternehmen seine Zahlen zum zweite Quartal vorgelegt und die Prognose für den Produktumsatz für das Gesamtjahr, vor dem Hintergrund einer geringer als erwarteten Steigerung der Verkäufe seines COVID-Impfstoffs in der EU, eines erhöhten Wettbewerbsdrucks bei Atemwegsimpfstoffen und möglicher Umsatzverschiebungen von 2024 auf 2025 für Verkäufe außerhalb der EU und der USA, gesenkt hat.

Doch Cathie Woods Investmentvehikel sieht auch Positives im Hinblick auf Moderna. So verwies ARK Invest in seinem Bericht darauf, dass die Umsätze im zweiten Quartal die Prognose übertrafen und, dass das Management erwarte, dass neue Produkte und höhere Durchdringungsraten des RSV-Impfstoffs das Wachstum des Unternehmens im Jahr 2025 wiederherstellen werden.

Und so hält ARKs Innovation ETF trotzdem nach wie vor 375.444 Moderna-Aktien im Wert von rund 20,58 Millionen US-Dollar und der ARK Genomic Revolution ETF 290.000 Anteilsscheine im Wert von rund 15,9 Millionen US-Dollar. Damit nimmt Moderna einen Anteil von 0,37 Prozent im ARKK und 1,32 Prozent im ARKG ein.

Moderna-Aktie im Fokus

Die Anleger schienen wenig erfreut: Die Moderna-Aktie verlor am Donnerstag an der US-Techbörse NASDAQ letztlich 4,59 Prozent auf 54,82 US-Dollar. Am Freitag fiel sie um weitere 1,31 Prozent auf 54,10 US-Dollar. In diesem Jahr haben die Anteilsscheine des Biotechnologieunternehmens bereits 45,60 Prozent an Wert verloren.

Derweil gehen die Meinungen der Analysten zu Moderna-Aktie recht weit auseinander. Bei TipRanks empfehlen 7 von 20 Analysten die Aktie zum Kauf, 11 raten dazu, das Papier zu halten und 2 gaben ein "Sell"-Rating ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100,81 US-Dollar und bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 83,89 Prozent. Allerdings bewegen sich die Kursziele der Analysten in einer großen Spanne und reichen von 46 US-Dollar bis 238 US-Dollar.

