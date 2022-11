Moderna im dritten Quartal mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Moderna-Aktie sackt ab

Im dritten Quartal 2022 erzielte Moderna einen Gewinn von 2,53 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte das EPS noch 7,70 US-Dollar betragen, die Analysten-Prognosen hatten bei 3,30 US-Dollar je Aktie gelegen.

Der Umsatz des Gesundheitskonzerns lag im Berichtszeitraum bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Damit verfehlte Moderna die Expertenprognosen, die bei 3,53 Milliarden US-Dollar gelegen hatten. Im Vorjahresviertel war ein Umsatz von 4,97 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden.

Der US-Impfstoffhersteller dämpft nach einem unerwartet schwachen dritten Quartal seine Verkaufsziele für das COVID-Vakzin. Wegen Engpässen würden bestimmte Lieferungen in das Jahr 2023 verschoben, teilte der BioNTech-Konkurrent am Donnerstag in Cambridge (US-Staat Massachusetts) mit.

Moderna geht nun für 2022 von Umsätzen aus vorab vereinbarten Kaufverträgen für den Corona-Impfstoff in Höhe von etwa 18 bis 19 Milliarden US-Dollar aus (18,2 bis 19,1 Mrd Euro). Zuvor hatte der Konzern noch rund 21 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Der Rückenwind durch die Corona-Pandemie für Moderna könnte womöglich 2023 noch weiter nachlassen: Derzeit sind laut Unternehmen Kaufverträge im Wert von nur 4,5 bis 5,5 Milliarden Dollar unterzeichnet - bis zu drei Milliarden entfallen dabei auf aufgeschobene Lieferungen. Das Management rechnet jedoch mit weiteren - nicht näher bezifferten - Umsätzen in seinen wichtigsten Absatzmärkten.

Im dritten Quartal blieb der Konzern hinter den Erwartungen von Analysten zurück: Unter dem Strich verdiente Moderna 1,04 Milliarden Dollar - vor einem Jahr war der Gewinn noch mehr als dreimal so hoch.

Die Moderna-Aktie verlor im Handel an der NASDAQ letztlich 0,75 Prozent auf 147,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at/ dpa-AFX