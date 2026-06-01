01.06.2026 06:31:29

Modi Rubber präsentierte Quartalsergebnisse

Modi Rubber ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Modi Rubber die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,55 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Modi Rubber ein EPS von 0,460 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 120,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,4 Millionen INR umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,260 INR gegenüber 8,19 INR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Modi Rubber 342,47 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 292,01 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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