Mögliche Commerzbank-Übernahme durch UniCredit: Deutsche Bank prüft Abwehrmaßnahmen - Deutsche Bank-Aktie leichter

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, erwägt die Deutsche Bank , wie oder ob sie auf einen möglichen Deal reagiert, der einen großen Wettbewerber im Heimatmarkt schaffen würde.

Laut Bloomberg haben Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und seine Mitarbeiter die Situation in den vergangenen Tagen analysiert, so die Personen. Zu den Optionen, die Bloomberg zufolge zur Sprache kamen, gehören Optionen wie der Kauf eines Teils oder des gesamten verbleibenden 12-prozentigen Anteils der Bundesregierung an der Commerzbank.

Deutsche Bank und Commerzbank wollten den Artikel gegenüber Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Die Deutsche Bank-Aktie verlor via XETRA schließlich 0,21 Prozent auf 14,60 Euro.

