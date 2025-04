Aktien von Commerzbank und UniCredit im Plus: Bundeskartellamt genehmigt UniCredit-Aufstockung bei Commerzbank

Das Bundeskartellamt steht einer Beteiligung der UniCredit an der Commerzbank von knapp 30 Prozent nicht im Weg.

Die italienische Bank dürfe 29,99 Prozent an der Commerzbank erwerben, teilte die Behörde mit. Der Einstieg sei unter fusionsrechtlichen Gesichtspunkten freigegeben. Von der Europäischen Zentralbank hatte die Unicredit bereits grünes Licht für die Aufstockung erhalten.

"Schon durch den angemeldeten Minderheitserwerb kommt es zu einer Stärkung der Marktposition der UniCredit im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Wir haben uns deshalb die besonders betroffenen Finanzdienstleistungen intensiv angesehen. In allen Bereichen sind weitere bedeutende Wettbewerber tätig, weshalb das Vorhaben freizugeben war."

Die UniCredit hat sich bisher teils über Finanzkontrakte Zugriff auf 28 Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert. UniCredit-CEO Andrea Orcel strebt eine Übernahme des DAX-Konzerns an. Ab 30 Prozent Anteilsbesitz wird nach deutschem Recht ein Übernahmeangebot fällig. Allerdings hatte Orcel angekündigt, dass er sich für die Entscheidung, ob die Bank mit einem möglichen Zusammenschluss fortfahren wird oder nicht, Zeit lassen will.

Die Commerzbank-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 2,76 Prozent auf 22,36 Euro, während die UniCredit-Titel an der EURONEXT in Milan um 1,99 Prozent auf 47,24 Euro steigen.

DOW JONES