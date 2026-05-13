13.05.2026 06:31:29

Mold-tek Packaging: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mold-tek Packaging veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,90 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Mold-tek Packaging im vergangenen Quartal 2,38 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mold-tek Packaging 2,03 Milliarden INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 21,93 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mold-tek Packaging 18,22 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mold-tek Packaging mit einem Umsatz von insgesamt 8,87 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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