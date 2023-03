Molson Coors Beverage Company schafft eine kommerzielle Geschäftsfunktion in Amerika

Eine Woche nach der Bekanntgabe, dass das Unternehmen zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt ein Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen konnte, kündigt Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP, TAP.A) (TSX: TPX.B, TPX.A) die Schaffung einer zentralisierten Handelsfunktion in seinem Geschäftsbereich Amerika an, die das Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen soll.

Die neue Funktion wird mehrere Teams und Regionen um eine einzige Strategie herum vereinen, was eine klarere Priorisierung des Gesamtportfolios und der Regionen ermöglichen und das Unternehmen in die Lage versetzen soll, neue unerschlossene Bereiche, Marken und Fähigkeiten schneller zu skalieren. Die Verlagerung bietet auch die Möglichkeit, den kommerziellen Fokus und die Unterstützung für das alkoholfreie und das Spirituosenportfolio von Molson Coors zu verstärken, die nach mehreren Jahren erfolgreichen Wachstums bereit für eine Skalierung sind.

"Im Jahr 2022 haben wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt, und unser Ziel ist es, dies Jahr für Jahr konsequent zu tun”, sagte Gavin Hattersley, Präsident und CEO von Molson Coors. "Wir bauen auf dem auf, was wir in den letzten drei Jahren erreicht haben, und erschließen die nächste Wachstumsphase für unser Unternehmen durch eine bessere Zusammenarbeit, schnellere Entscheidungsfindung und eine stärkere kommerzielle Unterstützung für unser gesamtes Portfolio.”

Das gesamte Spektrum der kommerziellen Aktivitäten in den USA, Kanada und Lateinamerika, einschließlich Vertrieb, Marketing, Innovation und digitale Strategie, sowie das alkoholfreie und das Spirituosenportfolio des Unternehmens werden in den Aufgabenbereich der neuen Funktion fallen. Da das Unternehmen seine Umwandlung in ein komplettes Getränkegeschäft fortsetzt, trägt die Umstellung auf ein zentralisiertes Vertriebsteam dazu bei, dass das Beyond Beer-Portfolio in vollem Umfang von den Ressourcen der größeren Vertriebsstruktur profitieren kann. Ein neues digitales Team wird damit beauftragt, ein einheitliches digitales Ökosystem in ganz Amerika aufzubauen, um Geschwindigkeit, Konsistenz und Qualität der Ergebnisse zu unterstützen. Das Innovationsteam wird nun direkt an die größere Handelsfunktion berichten, um sich in ganz Amerika besser abzustimmen und die Innovationsgeschwindigkeit bei Bier, aromatisierten Getränken, alkoholfreien Produkten, Spirituosen und mehr zu erhöhen.

Michelle St. Jacques, die seit 2019 als Chief Marketing Officer von Molson Coors tätig ist, wurde zum Chief Commercial Officer ernannt. Ihre Führungsqualitäten haben wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, indem sie ikonische Kernmarken wie Coors Light durch die Einführung von "Made to Chill” gestärkt und eine starke Premium Light-Portfolio-Strategie mit klaren Gewinnchancen für Miller Lite und Coors Light aufgebaut hat. St. Jacques hat auch das oben genannte Premium-Portfolio von Molson Coors beschleunigt und mit erfolgreichen Innovationen wie Topo Chico Hard Seltzer und Simply Spiked Lemonade neue Bereiche erschlossen. Als gebürtiger Kanadier wird die internationale kommerzielle Erfahrung von St. Jacques für seine neue Aufgabe von Vorteil sein.

"Seit ihrem Eintritt in unser Unternehmen hat Michelle eine Erfolgsbilanz beim Aufbau von Marken und beim Angriff auf bisher unerschlossene Bereiche mit einer verbraucherorientierten Denkweise aufgebaut, um unser Geschäft effektiv voranzutreiben”, sagte Hattersley. "Viele kennen ihre Kreativität und ihre kühnen Schwünge im Marketing, aber ich habe aus erster Hand gesehen, wie sie ihr Wachstum und ihre kaufmännische Denkweise nutzt, um mit Marketing, Vertrieb und den Regionen zusammenzuarbeiten, um die Wirkung zu maximieren. Dabei hat sie nicht nur ein tiefes Verständnis für das Gesamtgeschäft bewiesen, sondern sich auch das Vertrauen von Distributoren und Einzelhändlern gleichermaßen erworben. Ich freue mich sehr, dass sie diese neue Aufgabe übernehmen wird, um unser Geschäft in Nord- und Südamerika zu neuen Höhen zu führen.”

"Wir waren schon immer am besten, wenn wir zusammenarbeiten und als ein kommerzielles Team kooperieren. In den letzten Jahren haben wir eine großartige Partnerschaft in den Bereichen Vertrieb und Marketing aufgebaut, gemeinsam einen einheitlichen Ansatz für den Aufbau unserer globalen Marken in den USA, Kanada und Lateinamerika verfolgt und unsere neuen Vermarktungsstrategien für alkoholfreie und alkoholische Getränke entwickelt”, sagte St. Jacques. "Mit dieser neuen Struktur sehe ich eine große Chance, noch weiter zu gehen, unsere Marken, Innovationen und digitalen Fähigkeiten in der gesamten Region schneller zu skalieren und unsere Ambitionen als Getränkehersteller zu beschleunigen.”

St. Jacques hat Sofia Colucci zum neuen Chief Marketing Officer des Unternehmens ernannt. Colucci, die sich einen Ruf für kreative Spitzenleistungen erworben hat, trat 2017 in das Unternehmen ein und ist derzeit als Global Vice President of Marketing für Miller Brands und Economy tätig. Unter ihrer Führung steht Miller Lite so gut da wie seit Jahren nicht mehr und konnte seinen Anteil an der Gesamtkategorie in den USA steigern. Colucci zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Kreativität und Markenaufbau in Einklang zu bringen, um das Wachstum voranzutreiben, was sich in der Einführung der globalen KreativplattformTastes Like Miller Time, kulturell relevanten Markenauftritten und dem jüngsten Erfolg des ersten Super Bowl-Werbespots von Molson Coors seit über 30 Jahren zeigt.

Nachdem er Molson Coors erfolgreich in neue Kategorien geführt und Marken wie ZOA Energy und Five Trail Whiskey zu einem Punkt gebracht hat, an dem sie skalierbar sind, wird der derzeitige Präsident für Emerging-Growth, Pete Marino, das Unternehmen verlassen, während er sich seinem nächsten unternehmerischen Vorhaben widmet.

"Pete und sein Team haben für unser Unternehmen eine Reihe von Premieren in aufstrebende Bereiche unseres Portfolios und nun auch in die Größenordnung unserer Branche gebracht. Ohne ihre Arbeit wären wir nicht in der Lage, unser aufstrebendes Wachstumsgeschäft zu vergrößern”, sagte Hattersley. "Ich persönlich kenne Pete seit dem Tag, an dem ich in die Vereinigten Staaten gezogen bin. Er ist unglaublich intelligent, hat ein großes Herz und einen schnellen Verstand, und ich freue mich darauf, seinen zukünftigen Erfolg zu verfolgen.”

"Die Schaffung einer neuen Position als Chief Commercial Officer wird unseren großartigen Start in das aufstrebende Wachstum auf die nächste Stufe heben, und ich unterstütze diesen Schritt voll und ganz. Der Übergang zu einem Getränkeunternehmen ist der richtige Weg für Molson Coors, und die neue Struktur sollte dazu beitragen, zusätzliche kommerzielle Unterstützung zu bieten, die unsere Teams für Nicht-Alkoholika und Spirituosen auf ein noch schnelleres Wachstum vorbereiten wird”, sagte Marino. "Ich bin sehr stolz auf die Partnerschaften, die wir entwickelt haben, und die Marken, die wir aufgebaut haben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere Struktur zu überdenken, um das Wachstum dieser aufstrebenden Marken zu beschleunigen, indem wir sie stärker in das breitere Geschäft einbinden. Ich habe immer unternehmerische Möglichkeiten bevorzugt, sei es, dass ich vor einigen Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet habe oder dass ich das aufstrebende Geschäft bei Molson Coors zum Leben erweckt habe, und dies ist ein guter Zeitpunkt für mich, aus dem Unternehmen auszusteigen und mich auf mein nächstes unternehmerisches Vorhaben zu konzentrieren.”

Diese Veränderung hält Einzug, nachdem Molson Coors im Jahr 2022 starke Ergebnisse erzielte und zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt wieder ein Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnete. Auch das Markenportfolio des Unternehmens lieferte beeindruckende Ergebnisse. Zum ersten Mal seit mindestens 15 Jahren übertraf im vierten Quartal 2022 der gemeinsame Volumenanteil von Coors Light und Miller Lite in den USA Bud Light in den nachverfolgten Kanälen. In Kanada konnte Molson Canadian den Umsatz und den Marktanteil im Gesamtjahr steigern. Das US-Premium-Portfolio gewann 2022 den zweitgrößten Dollar-Anteil aller großen US-Brauereien. Darüber hinaus verzeichnete ZOA Energy sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr ein dreistelliges Wachstum des Markenvolumens, wobei sich der Trend im Quartal beschleunigte.

