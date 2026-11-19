ROSTOCK (dpa-AFX) - Bahnreisende in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich auch im kommenden Jahr auf teils erhebliche Einschränkungen einstellen. So entfällt der Zugverkehr zwischen Rostock Hauptbahnhof und Neustrelitz Hauptbahnhof vom 6. Februar bis zum 9. Juli 2027 vollständig, wie das Bahnunternehmen Odeg mitteilte. Es werde ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Grund für die Sperrung seien umfangreiche Bauarbeiten an der Infrastruktur.

Die Strecke Bad Kleinen - Rostock wird nach Angaben der DB Regio Nordost vom 15. Mai bis zum 9. Juli 2027 wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Es soll eine Umleitung mit Halt in Plaaz geben, wie die Bahn mitteilte.

Sperrung zwischen Bad Kleinen und Wismar

Vom 10. Juli bis zum 15. Oktober 2027 entfällt nach Angaben der Odeg der Zugverkehr zwischen Wismar und Bad Kleinen. Dort werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, so das Unternehmen.

Zwischen Stralsund und Samtens kommt es laut Odeg vom 3. April bis zum 14. Mai 2027 ebenfalls zu einer baubedingten Unterbrechung des Bahnverkehrs. Auch dort sollen ersatzweise Busse fahren./ili/DP/jha