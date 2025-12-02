MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
|
02.12.2025 21:14:00
MongoDB Just Surged to a New 52-Week High. Is This the Turnaround Investors Have Been Waiting For?
The past couple of years have been rocky ones for MongoDB (NASDAQ: MDB) shareholders. The cloud-native database provider experienced numerous quarters of decelerating growth, as high inflation, economic uncertainty, and questions about the impact of artificial intelligence (AI) on the company's business eroded its results and sent some investors running for the exits. The defection was so severe that, from its peak in early 2024, MongoDB stock plunged as much as 71%.However, seasoned investors know that businesses experience a natural ebb and flow, particularly in uncertain times. Now, MongoDB is in the midst of a renaissance, and shareholders who stood their ground are being rewarded for their patience, as growth has resumed and Wall Street has become increasingly bullish. In fact, the stock surged as much as 27% Tuesday morning in the wake of MongoDB's latest financial release, which laid to rest any lingering doubts about the company's future prospects.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MongoDBmehr Nachrichten
|
30.11.25
|Ausblick: MongoDB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.08.25
|MongoDB-Aktie zündet Kursturbo: Starke Ergebnisse überzeugen Anleger (finanzen.at)
|
11.08.25
|Erste Schätzungen: MongoDB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.06.25
|KI-Investments jenseits der Giganten wie NVIDIA & Co.: Chancen mit MongoDB und Okta (finanzen.at)
|
03.06.25
|Ausblick: MongoDB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu MongoDBmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MongoDB
|345,50
|22,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.