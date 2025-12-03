MongoDB legte Quartalsergebnis vor

MongoDB lud am 01.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MongoDB ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 628,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MongoDB 529,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at