02.03.2026 06:31:29
Montage Technology legte Quartalsergebnis vor
Montage Technology hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Montage Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,92 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Montage Technology einen Umsatz von 3,95 Milliarden HKD eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
