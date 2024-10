Montagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Montagnachmittag steigen

Am ersten Tag der Woche agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 19 122,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,818 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,153 Prozent fester bei 19 150,27 Punkten, nach 19 120,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 151,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 011,94 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der DAX mit 18 301,90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Wert von 18 475,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 229,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 14,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 2,64 Prozent auf 16,89 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,79 Prozent auf 99,12 EUR), Deutsche Bank (+ 1,42 Prozent auf 16,00 EUR), RWE (+ 0,83 Prozent auf 31,72 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 210,70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,94 Prozent auf 499,50 EUR), Continental (-2,88 Prozent auf 54,68 EUR), Hannover Rück (-1,36 Prozent auf 247,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,23 Prozent auf 474,00 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,08 Prozent auf 32,15 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4 224 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 234,117 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 8,09 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at