Montagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

Der MDAX gewann am Montagabend an Wert.

Am Montag steht der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,42 Prozent im Plus bei 26 394,86 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 243,302 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,074 Prozent höher bei 26 303,30 Punkten, nach 26 283,89 Punkten am Vortag.

Bei 26 448,68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 260,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wurde der MDAX mit 24 065,65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 153,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, lag der MDAX bei 25 746,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 3,61 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 4,35 Prozent auf 27,84 EUR), EVOTEC SE (+ 2,84 Prozent auf 19,22 EUR), Befesa (+ 2,58 Prozent auf 31,80 EUR), Gerresheimer (+ 2,56 Prozent auf 86,25 EUR) und PUMA SE (+ 2,53 Prozent auf 54,24 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Aurubis (-3,56 Prozent auf 77,92 EUR), WACKER CHEMIE (-1,41 Prozent auf 119,10 EUR), CTS Eventim (-1,05 Prozent auf 61,45 EUR), Dürr (-0,86 Prozent auf 20,80 EUR) und Sixt SE St (-0,80 Prozent auf 92,60 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 100 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,514 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,28 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at