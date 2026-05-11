Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Performance im Blick 11.05.2026 12:27:45

Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt

Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt

In Frankfurt ist am Montagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag bewegt sich der DAX um 12:11 Uhr via XETRA 0,15 Prozent schwächer bei 24 300,98 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,022 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,022 Prozent auf 24 333,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24 338,63 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 265,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 361,58 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 23 803,95 Punkten auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 24 856,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der DAX einen Stand von 23 499,32 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,971 Prozent zurück. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit BASF (+ 3,08 Prozent auf 53,24 EUR), Brenntag SE (+ 1,81 Prozent auf 62,00 EUR), Vonovia SE (+ 1,75 Prozent auf 22,63 EUR), Commerzbank (+ 1,69 Prozent auf 36,07 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 246,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil GEA (-5,57 Prozent auf 55,95 EUR), Hannover Rück (-3,27 Prozent auf 236,60 EUR), Rheinmetall (-2,89 Prozent auf 1 183,20 EUR), MTU Aero Engines (-2,85 Prozent auf 296,30 EUR) und Airbus SE (-2,17 Prozent auf 175,88 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 334 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

mehr Analysen
12.05.26 GEA Halten DZ BANK
12.05.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
12.05.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 GEA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 142,55 0,07% adidas
Airbus SE 172,82 -0,18% Airbus SE
BASF 53,18 -0,36% BASF
Brenntag SE 61,76 -0,61% Brenntag SE
Commerzbank 36,02 0,47% Commerzbank
Deutsche Börse AG 250,00 -0,24% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,95 1,01% Deutsche Telekom AG
GEA 56,40 -0,09% GEA
Hannover Rück 236,60 0,51% Hannover Rück
MTU Aero Engines AG 292,20 0,21% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 32,04 0,31% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 177,00 1,19% Rheinmetall AG
Siemens AG 264,60 -0,97% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 87,14 -0,16% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 22,34 0,27% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 954,93 -1,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen