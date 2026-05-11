Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt

In Frankfurt ist am Montagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag bewegt sich der DAX um 12:11 Uhr via XETRA 0,15 Prozent schwächer bei 24 300,98 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,022 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,022 Prozent auf 24 333,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24 338,63 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 265,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 361,58 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 23 803,95 Punkten auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 24 856,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der DAX einen Stand von 23 499,32 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,971 Prozent zurück. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit BASF (+ 3,08 Prozent auf 53,24 EUR), Brenntag SE (+ 1,81 Prozent auf 62,00 EUR), Vonovia SE (+ 1,75 Prozent auf 22,63 EUR), Commerzbank (+ 1,69 Prozent auf 36,07 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 246,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil GEA (-5,57 Prozent auf 55,95 EUR), Hannover Rück (-3,27 Prozent auf 236,60 EUR), Rheinmetall (-2,89 Prozent auf 1 183,20 EUR), MTU Aero Engines (-2,85 Prozent auf 296,30 EUR) und Airbus SE (-2,17 Prozent auf 175,88 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 334 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at