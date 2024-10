Montagshandel in Frankfurt: SDAX notiert im Minus

Der SDAX zeigt sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,42 Prozent auf 14 150,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 100,255 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 218,33 Zählern und damit 0,056 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 210,36 Punkte).

Bei 14 075,15 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 14 238,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 058,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 14 317,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SDAX auf 12 875,77 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 4,73 Prozent auf 9,96 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,61 Prozent auf 68,90 EUR), Drägerwerk (+ 1,73 Prozent auf 47,00 EUR), Nagarro SE (+ 1,42 Prozent auf 89,50 EUR) und KSB SE (+ 1,35 Prozent auf 602,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Mutares (-4,54 Prozent auf 21,05 EUR), Elmos Semiconductor (-3,94 Prozent auf 65,90 EUR), TAKKT (-3,42 Prozent auf 9,60 EUR), NORMA Group SE (-3,01 Prozent auf 14,82 EUR) und SMA Solar (-2,63 Prozent auf 18,12 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 783 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 10,142 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at